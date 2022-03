"Friedenskirche" in Singen abgebrannt

per Mail teilen

In Singen (Kreis Konstanz) ist in der Nacht zu Montag die "Friedenskirche" der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Bei dem Feuer wurden der Kirchturm, das Kirchenschiff und das Gemeindehaus komplett zerstört. In dem Gemeindehaus war unter anderem eine Kita untergebracht. Ersten Schätzungen zufolge sei dabei ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Anwohner hätten die Feuerwehr gegen 23 Uhr informiert, dass die Kirche in Brand stehe.

Die "Friedenskirche" in Singen ist in der Nacht bei einem Brand komplett zerstört worden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

100 Feuerwehrkräfte in Singen im Einsatz

Die rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Singen konnten das Hauptfeuer noch in der Nacht löschen, waren aber auch am Morgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das vollständige Abbrennen des Gebäudes konnten sie nicht verhindern, so Kommandant Mario Dutzi. Durch die offene Bauweise und die teilweise Holzkonstruktion habe das Feuer viel Nahrung gefunden.

Brandruine für Nachlöscharbeiten mit Bagger eingerissen

Weil die Brandruine als einsturzgefährdet galt und von den Feuerwehrleuten nicht betreten werden konnte, wurden für die Nachlöscharbeiten laut Dutzi am Morgen Teile des Gebäudes mit einem Bagger eingerissen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.