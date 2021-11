Kinos erhalten Auszeichnung

Das Land und die Medien- und Filmgesellschaft in Baden-Württemberg haben fünf Kinos in der Region Bodensee-Oberschwaben für ihr Programm ausgezeichnet. Aus dem Bodenseekreis erhielten die Überlinger Kinos Kammerlichtspiele und Cine-Greth, sowie das Kino Theaterstadel in Markdorf einen Preis. Aus dem Kreis Sigmaringen wurde das Kino Saulgau und im Kreis Biberach das Lichtspielhaus in Riedlingen prämiert. Landesweit wurden insgesamt 65 Kinos ausgezeichnet und mit einem Gesamtvolumen von einer Million Euro gefördert, heißt es in einer Pressemitteilung.