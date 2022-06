Streit um Kindernotfallpraxis ist beigelegt

Im Kreis Ravensburg können sich Eltern weiterhin an die Kindernotfallpraxis am Ravensburger St.-Elisabethen-Krankenhaus wenden, wenn sie an Wochenenden und Feiertagen einen Kinderarzt benötigen. Einer Mitteilung des Oberschwabenklinikverbunds (OSK) zufolge hat sich die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg als neuer Träger der Notfallpraxis mit den Kinderärzten der Praxis geeinigt. Sie waren darüber verstimmt, nicht mehr selbst Träger sein zu dürfen, hatten Nachteile befürchtet und angekündigt, den Notdienst ab sofort wieder in ihren eigenen Praxen anzubieten. Grund für den Trägerwechsel bei der Kindernotfallpraxis seien neue rechtliche Vorgaben, so die OSK.