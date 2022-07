In Leutkirch im Allgäu beginnt am Samstag offiziell das historische Kinder- und Heimatfest. Zum Auftakt um 15:00 Uhr spielt die Stadtkapelle Leutkirch auf dem Marktplatz. Anschließend ist Hockete in der Innenstadt. Höhepunkt wird der Festumzug am kommenden Dienstag sein. Heimatfeste finden in diesen Tagen auch in Biberach, Bad Saulgau und Friedrichshafen statt.