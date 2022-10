Bodnegger schreibt Kinderbuch

"Was muss, das muss - Ein Elefant macht in die Stadt": So heißt das Kinderbuch des Bodneggers Dominik Blöchl. Das lustige Buch hat einen ernsten Hintergrund.

Ein Elefant läuft durch eine fiktive Stadt – und bekommt dort ziemlich schnell ein Problem: Er muss mal. Das ist der Anfang vom Kinderbuch "Was muss, das muss - Ein Elefant macht in die Stadt" von Dominik Blöchl aus Bodnegg (Kreis Ravensburg). Der Elefant findet keine Wiese, um sein Geschäft zu verrichten. Doch als er dann zum Ärger eines Gartenbesitzers direkt vor dessen Tür einen Haufen hinterlässt, passiert Wundersames: Blumen gedeihen daraus, so schön, wie sie niemand in der Stadt jemals zuvor gesehen hat. Noch in diesem Jahr soll das Buch mithilfe eines Crowdfunding-Projekts gedruckt werden.

Kinderbuch hat ernsten Hintergrund: Berührungsängste vor Tabuthema verlieren

Hinter der lustigen Gute-Nacht-Geschichte steckt ein ernster Hintergrund, erzählt der Autor. Es geht um das Thema Kreislaufwirtschaft und darum, die Berührungsängste mit dem Tabuthema "Ausscheidungen" ein wenig zu verlieren.

Der Elefant in der Geschichte wird berühmt für seinen nährstoffreichen, düngenden Haufen. Blöchl möchte dazu anregen, auch über menschliche Hinterlassenschaften als Wertstoff nachzudenken, erzählt er.

Kindern den Boden und die Mikroorganismen näher bringen

Sobald das gedruckte Buch vorliegt, soll es mit der Botschaft um den wertvollen Haufen weitergehen. Zum Beispiel in Kindergärten, erzählt Jasmina Gierer aus Bodnegg, die auch am Projekt beteiligt ist. Sie will die Idee hinter dem Kreislauf von Boden, Nahrung und Hinterlassenschaften spielerisch Kindern vermitteln.

Gierer möchte den Kindern unter anderem wieder näher bringen, wie Mikrolebewesen im Boden für fruchtbare Erde sorgen. Dafür stünden sie und Blöchl auch deutschlandweit im Kontakt mit Firmen, die sich mit dem Thema Verwertung, Humus oder auch Komposttoiletten beschäftigen.

Bunte Aquarellzeichnungen im Buch

Die Szenen im Kinderbuch rund um den Elefanten hat Horacio Pelayo auf Papier gebracht, mit kunterbunten, leicht comic-haften Zeichnungen. Der Maler aus Vogt hat die Bilder in Aquarell gehalten.