Kinderimpfungen werden am Bodensee und in Oberschwaben vorbereitet

Am Montag hat im Land die Auslieferung des Corona-Impfstoffes für Kinder zwischen fünf und elf Jahren begonnen. Ab Mittwoch sollen die Impfungen starten. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hatte die Impfung in dieser Altersgruppe für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit engem Kontakt zu Menschen aus Risikogruppen empfohlen. Alle anderen können auf individuellen Wunsch ebenfalls geimpft werden. Viele Kinder- und Jugendarztpraxen am Bodensee und in Oberschwaben haben Impfstoff bestellt. Kinder- und Jugendarzt Frank Kirchner hat eine Praxis in Vogt (Kreis Ravensburg). SWR-Moderatorin Marion Kynaß hat ihn am Montag gefragt, wie groß die Nachfrage nach Impfterminen ist:

Kinderimpfungen auch an Impfstützpunkten geplant

Auch die Landkreise überlegen, wie sie die Impfungen von Kindern umsetzen können. Der Kreis Sigmaringen möchte künftig bei den Landkreis-Impfangeboten auch Impfungen für Kinder und Jugendliche anbieten. Die Umsetzung befinde sich allerdings noch in Prüfung. "Wie die niedergelassenen Ärzte auch stimmen wir uns gerade ab, wie die Bestellung des Impfstoffs und die Organisation der Impftermine für Kinder am besten gelingen kann", so der Pressesprecher des Kreises Sigmaringen, Tobias Kolbeck.

Der Landkreis Konstanz bekommt 50 Impfdosen, heißt es vom Landratsamt auf SWR-Anfrage. Diese Woche seien allerdings noch keine öffentlichen Impfaktionen von Kindern geplant.

In Biberach soll es im Impfstützpunkt in der Stadthalle zwei Termine für Impfungen von Kindern geben, so ein Sprecher des Landratsamtes. Im Bodenseekreis werden die Kinderimpfungen zunächst nicht in den Impfstützpunkten angeboten, sondern im ersten Schritt über die fachärztlichen Strukturen, also die kinderärztlichen Praxen, heißt es vom Landratsamt. So sei es zwischen der Kreisverwaltung und der kassenärztlichen Vereinigung vereinbart.

Bundesweit rund zwei Millionen Dosen des Impfstoffes für Kinder

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag werden bundesweit mehr als 2,2 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs an die pharmazeutischen Großhandlungen verteilt. Zusätzlich gebe es noch Länderkontingente, die zur Verfügung gestellt werden. Arztpraxen bestellen die Impfstoffe über die Apotheken.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung, die sich auf das Ministerium berief, haben die Praxen für diese Woche rund 800.000 Dosen angefordert. Diese würden ab Montag bis spätestens Mittwoch komplett ausgeliefert.

STIKO-Empfehlung für Kinder mit Risiko für schweren Verlauf

Die Ständige Impfkommission hatte vergangene Woche eine Empfehlung für die Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Hierbei handelt es sich noch nicht um eine finale Entscheidung, es läuft wie üblich nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern.

Demnach sollen vor allem Kinder geimpft werden, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Außerdem können Eltern nach individueller Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen. Bei Kindern ohne Vorerkrankung gebe es diesbezüglich nur ein geringes Risiko, während die Gefahr seltener Nebenwirkungen der Impfung aufgrund der eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden könne, hieß es zur Begründung von der STIKO. Die Empfehlung gilt dann für Kinder ab fünf Jahren. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte die STIKO-Empfehlung vergangene Woche begrüßt.