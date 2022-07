per Mail teilen

Am Donnerstagabend wird das traditionelle Wangener Kinder- und Heimatfest eröffnet. Trotz Problemen genügend ehrenamtliche Helfer zu finden, soll es laut der Kinderfestkommission keine Einschränkungen beim Festprogramm geben. Höhepunkte sind unter anderem das Altstadtfest am Freitag und der Festumzug am Samstag.