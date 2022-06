Kinder- und Heimatfest beginnt in Laupheim

In Laupheim (Kreis Biberach) beginnt am Mittwochnachmittag offiziell das traditionelle Kinder- und Heimatfest. Bis zum Montag werden mehrere tausend Besucher erwartet.

Höhepunkte sind am großen Festwochenende die Jahrgängerfeiern, Umzüge, die Heimatstunde und das Lagerleben. Der Umzug am Sonntag hat das Motto "Farbenfrohes Wechselspiel". Erwartet werden 3.000 Teilnehmer in Trachten und Kostümen sowie 150 Pferde und Festwagen. Den großen Festzug am Montag gestalten die Schulen mit.

Rund um die Stadt sind an allen sechs Tagen Heimatfestbusse unter dem Motto "Sie feiern… wir fahren" im Einsatz. Auf zwölf Buslinien können die Festbesucherinnen und -besucher aus den umliegenden Ortschaften zum Fest und wieder nach Hause fahren. Für die letzten Fahrten sind laut Stadt Verstärkerbusse geplant.

Auftakt zu Heimatfesten in Oberschwaben

Coronabedingt war das Kinder- und Heimatfest zwei Jahre lang ausgefallen. Laupheim macht den Auftakt zu einer Reihe von Kinder- und Heimatfesten in Oberschwaben und am Bodensee. Im Juli folgen die Heimatfeste in Biberach, Ravensburg, Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen), Lindau und Friedrichshafen.

Im Corona-Jahr 2020 fand das Lauheimer Kinder- und Heimatfest nur eingeschränkt statt. SWR (Archivbild)

Heimatfest geht auf 19. Jahrhundert zurück

Die Vorläufer des Laupheimer Kinder- und Heimatfestes gehen laut Stadt auf das 19. Jahrhundert zurück. Damals fand nach den Hungerjahren 1816/17 ein Dankesfest statt. Anlässlich der Verlegung des Oberamtssitzes nach Laupheim gab es 1845 einen großen Umzug. Und im Zusammenhang mit den Siegesfeiern nach dem Krieg von 1870 fand ein Fackel- und Lichterumzug statt. 1910 wurde das zweitägige "landwirtschaftliche Bezirksfest" gefeiert, an das sich ein städtisches Kinderfest anschloss.