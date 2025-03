Zum dritten KinderKrimiFestival in Friedrichshafen sind junge Krimi-Fans und Spürnasen eingeladen. Eine Woche lang dreht sich im Spielehaus und im Medienhaus am See alles um Detektivarbeit.

Junge Krimi-Fans und Spürnasen kommen bei der dritten Ausgabe des Friedrichshafener KinderKrimiFestivals auf ihre Kosten. Einmal Detektiv sein, Handschellen anlegen, Spuren sichern und auf Verbrecherjagd gehen, das begeistert die Mädchen und Jungen gleichermaßen. Eine Woche lang können Kinder und Jugendliche spannenden Geschichten lauschen, zusammen knifflige Rätsel lösen oder beim Krimi-Dinner den Tätern auf die Schliche kommen. Echter Detektiv zeigt den jungen Krimi-Fans, wie es geht Ein professioneller Detektiv erklärt etwa in einem Workshop, wie Spuren gesichert und Geheimbotschaften entschlüsselt werden. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Krimi-Schreibworkshop und Schreibcamps mit Übernachtung im Spielehaus. Preise für selbstgeschriebene Krimis mit Boris Pfeiffer im Medienhaus Höhepunkt und Abschluss bildet die Verleihung des Kinder-Krimi-Preises. Dabei werden die selbstgeschriebenen Krimis prämiert. Der Autor der Buchreihe "Die drei ??? Kids", Boris Pfeiffer, überreicht die Preise und liest die Siegertexte vor. Beim KinderKrimiFestival waren die Kinderbuchautoren Cally Stronk und Christian Friedrich (vorne) zu Besuch. Sie schreiben gemeinsam "Die drei ???" - Rätsel-Krimis für Kinder. Bei der Eröffnung haben sie aus ihren Büchern gelesen. Pressestelle Stadt Friedrichshafen Mit dem Festivals soll bei den Kindern die Freude am Lesen und Schreiben von Krimis zu vermittelt und ihre Kreativität gefördert werden.