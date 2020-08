In Wil im Kanton St. Gallen ist am Sonntag ein vierjähriger Junge in einen offenen Schacht gefallen. Er wurde in einen unterirdischen, mit Wasser gefluteten Kanal gezogen.

Laut Kantonspolizei St. Gallen war der Vierjährige mit mehreren Erwachsenen und weiteren Kindern an einem Reitplatz unterwegs, der wegen heftiger Regenfälle unter Wasser stand. Am Rande des Platzes befand sich ein Schacht, der das Regenwasser in einem unterirdischen Rohr in einen nahegelegenen Weiher spülte. Der Schacht war wegen der Überflutung nach Angaben der St. Galler Kantonspolizei nicht sichtbar. Der Deckel hatte sich vermutlich gehoben. Der Vierjährige stürzte hinein und wurde von den Wassermassen in das Rohr gezogen. Pressestelle Kantonspolizei St. Gallen Rettung durch die Feuerwehr Der Feuerwehr gelang es, mit Holzbrettern den Druck im Schacht zu verringern und den Jungen an einer Stelle, wo das Rohr von oben einsehbar war, herauszuziehen. Die Feuerwehr konnte den Vierjährigen retten. Der Junge kam mit lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus.