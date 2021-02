per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Rottweil hat interne Ermittlungen gegen die Polizei Konstanz aufgenommen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe des baden-württembergischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma gegen Polizeibeamte in Singen.

Ein Konstanzer Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Singen am vergangenen Samstag ein Elfjähriger auf die Wache gebracht wurde. Auch eine Strafanzeige der Staatsanwaltschaft Konstanz sei eingegangen. Weitere Angaben könne man aufgrund des laufenden Verfahrens nicht machen. Noch am Mittwoch hieß es von der Konstanzer Polizei, ein solcher Vorfall sei nicht bekannt.

Zuvor hatte der baden-württembergische Landesverband Deutscher Sinti und Roma schwere Vorwürfe gegen die Singener Beamten erhoben. Sie sollen am vergangenen Wochenende einen Elfjährigen, der zur Minderheit der Sinti gehört, beschimpft und in Handschellen abgeführt haben.

So soll sich der Vorfall ereignet haben

Der Junge soll am vergangenen Wochenende von Polizisten grundlos nach Personalien gefragt und durchsucht worden sein, als er vor dem Wohnhaus seiner Oma gespielt hatte. Dabei sei ein kleines Messer gefunden worden. Zudem soll das Kind von den Polizisten beschimpft, mit Handschellen hinter dem Rücken abgeführt und knapp eine Stunde auf der Polizeiwache festgehalten worden sein. Telefonischer Kontakt zu seiner Familie sei ihm verweigert worden. So schildert der Landesverband Deutscher Sinti und Roma den Vorfall in einer Mitteilung.

Anwalt hat Anzeige erstattet

Der Anwalt der betroffenen Familie sagte dem SWR, dass er Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Konstanz erstattet habe. Es geht um Freiheitsberaubung und Nötigung im Amt.