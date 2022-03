In Fleischwangen im Kreis Ravensburg ist am Dienstag ein dreijähriges Kind bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Wohnhauses schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Junge in einem unbeobachteten Moment über ein Sofa auf den Sims des Fensters geklettert, das zum Lüften offenstand. Von dort fiel der Dreijährige rund sechs Meter tief in einen Hof.