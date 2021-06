Bei einem Unfall mit einem Pferdeanhänger ist am Dienstag in Uttenweiler im Kreis Biberach ein sechs Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Laut Polizei war eine 43 Jahre alte Frau mit einem Fahrzeuggespann unterwegs, das Kind befand sich hinten in dem Pferdanhänger. Als die Frau auf ein Grundstück abbog, öffnete sich nach ersten Erkenntnissen eine Seitentür des Anhängers – die Sechsjährige stürzte heraus und wurden von dem Anhänger überrollt. Obwohl laut Mitteilung sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden, starb das Mädchen noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft in Ravensburg ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Gutachten soll Klärung bringen.