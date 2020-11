per Mail teilen

Die Rodungsarbeiten in der Urnauer Kiesgrube in Deggenhausertal (Bodenseekreis) sollen voraussichtlich in den ersten beiden Novemberwochen fortgesetzt und abgeschlossen werden. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Die Kiesgrube soll zu einem Lebensraum für seltene Arten weiterentwickelt werden. Nach einer ersten Rodung sei im Frühjahr erstmals die Gelbbauchunke nachgewiesen worden. Die Urnauer Kiesgrube hat europaweit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.