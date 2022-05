Kevin Wiest will gegen Ergebnis der OB-Wahl Klage einreichen

per Mail teilen

Der unterlegene Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Laupheim (Kreis Biberach), Kevin Wiest (CDU), will weiter für eine Neuauszählung der Stimmen kämpfen. Wie er gegenüber dem SWR mitteilte, will er beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage einreichen.

Das Regierungspräsidium Tübingen hatte Wiests Einspruch gegen die Wahl abgewiesen. Dabei sei die Behörde auf Versäumnisse bei der Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Laupheim nicht eingegangen, so Wiests Anwälte. Auch weil sieben ungültige Stimmen nach der eigentlichen Auszählung aufgetaucht seien, könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis bei einer Neuauszählung anders ausgesehen hätte.

Wiest hatte die Wahl mit sieben Stimmen Differenz gegen Ingo Bergmann (SPD) verloren.