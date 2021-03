per Mail teilen

Bei einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Isny im Allgäu ist in der Nacht zum Montag die zum Balkon gehörende Wohnung unbewohnbar geworden. Laut Polizei hatte die 64-jährige Bewohnerin ein selbstgebautes Gewächshaus auf dem Balkon mit einer Kerze beheizt. Die Kerze steckte das Gewächshaus und die Fassade des Hauses in Brand. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.