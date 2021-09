Großer Andrang bei Keltenfest auf der Heuneburg

Die Heuneburg - ein keltischer Fürstensitz an der Donau

In der Eisenzeit, also vor etwa 2.600 Jahren hatten die Kelten im Südwesten das Sagen. Ein Machzentrum war die Heuneburg. Auf dem Felssporn über der Donau bei Sigmaringen saß ein mächtiges Herrschergeschlecht, das Handelsbeziehungen bis in den Mittelmeerraum hatte. Ihre gewaltige Anlage, geschützt von Wällen und Gräben, war umgeben von einer Lehmziegelmauer, die man nur aus Südeuropa und dem Nahen Osten kennt. Wo heute der Parkplatz für das Freilichtmuseum ist, schloss sich eine Siedlung an, die älteste Stadt nördlich der Alpen. Sie erstreckte sich über einen Quadratkilometer, bewohnt von wahrscheinlich 5.000 Menschen.