Am Bodensee sollen am kommenden Wochenende viele Ufer-Bereiche offen bleiben. Bisher haben lediglich die Gemeinden Sipplingen (Bodenseekreis) und Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) wegen Corona teilweise Sperrungen angekündigt.

In Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) gibt es einen kostenlosen Naturstrand. Damit die Abstandsregeln dort eingehalten werden, will Bürgermeister Dominik Männle seinen kommunalen Ordnungsdienst sowie Securitykräfte einsetzen. Sperren werde man nicht, das würde das Problem nur zu den Nachbargemeinden verlagern, so Männle gegenüber dem SWR. So sehen es auch die Bürgermeister von Hagnau, Meersburg und Immenstaad (alle Bodenseekreis).

Auch Konstanz beabsichtigt noch keine Sperrung seiner Strandbäder. Sollte die Zahl der Badegäste aber zu groß werden, könne es eventuell Begrenzungen geben, erklärte ein Sprecher. Die Stadt will entsprechende Flyer verteilen.

Überlingen plant keine Schließung der Uferpromenade

Die Stadt Überlingen, die zu Beginn des Lockdowns zeitweise Promenadenbereiche gesperrt hatte, setzt auf Infobanner, die an die Einhaltung der Corona-Regeln erinnern. Konstanz will Flyer verteilen, in Friedrichshafen werden die stark frequentierten öffentlich zugänglichen Bereiche von Polizei und Stadt überwacht.

Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen sperren Teile des Ufers

Um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Gemeinde Sipplingen am Bodensee von Freitag an "vereinzelte Bereiche der Uferanlagen sowie des Westhafens sperren". Diese Sperrungen gelten bis zum 15. September von Freitag bis Sonntag von jeweils 11 bis 17 Uhr. Zudem behält sich Bürgermeister Oliver Gortat vor, die Stellen auch von Montag bis Donnerstag zu diesen Zeiten dicht zu machen, falls die Mindestabstände auch dann nicht mehr eingehalten werden könnten, wie er am Mittwoch erklärte (Audio).

"In den letzten Wochen konnte im Bereich unserer Uferanlagen eine Entwicklung beobachtet werden, die mir große Sorgen bereitet", so Gortat. "Das betrübt mich und macht mich zugleich auch wütend". In der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) sind ähnliche Maßnahmen geplant.