In Bussen und Bahnen sowie in Supermärkten in Vorarlberg gilt vorerst keine Maskenpflicht mehr. Die Landesregierung hofft, dass nun wieder mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit. Der österreichische Gesundheitsminister hatte in der vergangenen Woche die Aussetzung der Maskenpflicht im Nahverkehr und Supermärkten angekündigt. Wenn die Ansteckungszahlen im Herbst wieder steigen, soll sie österreichweit wieder eingeführt werden.