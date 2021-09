Lalona Air hebt wohl nicht vom Bodensee-Airport ab

per Mail teilen

Anfang Oktober sollte der Ticketverkauf starten, ab Januar wollte die neue Lalona Air auch ab Friedrichshafen zweimal wöchentlich Flüge nach Düsseldorf anbieten. Daraus wird scheinbar nichts.

Die Lalona Air-Seite im Internet ist abgeschaltet. Medienberichten zufolge steckt die Fluggesellschaft in Schwierigkeiten. Der Gründer ist nicht erreichbar, weder für den SWR, noch für die Verantwortlichen des Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Dort hatte es im August erste Gespräche über die geplanten Flugverbindungen gegeben. Doch einen Geschäftsplan habe der Gründer der Lalona Air bis heute nicht geliefert, so ein Sprecher des Flughafens. Ebenso wenig gebe es Antworten zur Finanzierung.

Täuschungen und Klagen von Mitarbeitern

Die dänische Gesellschaft, die die Flüge für die neue Lalona Air habe durchführen wollen, habe den Vertrag noch vor dem Start aufgekündigt. Von Täuschungen und Klagen von Mitarbeitern ist die Rede. Für den Bodensee-Airport bedeutet das, dass es vorerst wohl keine Flugverbindung zwischen Friedrichshafen und Düsseldorf geben wird.

14 weitere Ziele in Europa sollten angeflogen werden

Lalona Air hatte im Frühsommer angekündigt, dass sich ihr Angebot vor allem an Geschäftsreisende richten solle. Dazu wollten sie zwei Kurzstreckenmaschinen leasen, die jeweils Platz für 60 Passagiere bieten. Neben Friedrichshafen sollten von Düsseldorf aus 14 weitere Ziele in Europa angeflogen werden, unter anderem Budapest, Turin, Venedig und Sylt.