Die Staatsanwaltschaft Ravensburg wird keine Ermittlungen gegen den Clemens Moll (CDU), den Bürgermeister der Ravensburger Kreisgemeinde Amtzell, einleiten. Das bestätigte eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Moll war wegen Untreue angezeigt worden, weil der Gemeinderat nach der verheerenden Explosion in Beirut eine Spendenzahlung für die libanesische Stadt beschlossen hatte. In der Anzeige hieß es, dies sei nicht Aufgabe einer Kommune. Anders sieht das die Staatsanwaltschaft: Der Beschluss sei in Ordnung gewesen und damit rechtlich nicht zu beanstanden.