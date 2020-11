per Mail teilen

Bei der Bürgermeisterwahl in Langenargen (Bodenseekreis) hat es am Sonntag keine Entscheidung gegeben. Keiner der vier Kandidaten erreichte die nötigen 50 Prozent der Stimmen. Jedoch war das Rennen zwischen zwei der Kandidaten sehr knapp: Die meisten Stimmen bekam Herausforderer Ole Münder (parteiloser) mit 49,72 Prozent, Amtsinhaber Achim Krafft (CDU) erreichte 49,07 der Stimmen. Am 29. November wird erneut gewählt.