In Sigmaringen wird es in diesem Winter keine Eislaufbahn vor dem Rathaus geben. Das teilte die Stadt mit. Grund ist die Corona-Pandemie. "Eine Eisbahn mit nur 20 Eisläufern und ohne Zuschauer wollen wir nicht", so Bürgermeister Marcus Ehm. Im vergangenen Advent hatte die Sigmaringer Eisbahn rund 13.000 Besucher angelockt.