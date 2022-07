In diesem Winter wird es keine reguläre Eislaufbahn auf dem Romanshorner Platz in Friedrichshafen (Bodenseekreis) geben. Das teilte das Stadtmarketing mit. Lediglich zwei künstliche Bahnen fürs Eisstock-Schießen sind geplant. Die Eisbahn habe zuletzt von Mitte November bis Anfang Januar 60.000 Kilowattstunden Strom verbraucht. Die rasant steigenden Strompreise würden die Kosten in die Höhe treiben, so der Geschäftsführer des Stadtmarketings.