Bodensee-Airport übernimmt Flüge aus Stuttgart

An vielen Flughäfen im Land geht am Freitag nichts mehr. Denn die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik aufgerufen. In Friedrichshafen hingegen gibt es zusätzliche Flüge - als Ersatz.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen wird am Freitag nicht bestreikt und bietet zusätzliche Flüge an, die in Stuttgart nicht abgewickelt werden können. Trotzdem betrifft der Streik auch Passagiere in Friedrichshafen. Die acht planmäßigen Flüge der Lufthansa von und nach Frankfurt werden ausfallen, weil der Frankfurter Flughafen ebenfalls bestreikt wird. Das teilte der Bodensee-Airport mit.

Zusätzliche Flüge in die Türkei

Weil die Angestellten auch am Flughafen in Stuttgart die Arbeit niederlegen, werden zwei Urlaubsflieger nach Izmir und Antalya in der Türkei zusätzlich in Friedrichshafen landen und von dort wieder abfliegen. Die Fluggäste werden aus Stuttgart mit dem Bus nach Friedrichshafen reisen und von dort fliegen. Es könnten noch weitere Flüge hinzukommen, so ein Flughafensprecher, wenn etwa Airlines kurzfristig einen Ausweichlandeplatz brauchten. Daher habe man das Personal extra aufgestockt, um auf zusätzliche Passagiere vorbereitet zu sein.

Wieso werden andere Flughäfen bestreikt?

Die Gewerkschaft ver.di hat die Angestellten des Bodenpersonals, der Luftsicherheit und aus dem öffentlichen Dienst an den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen dazu aufgerufen, am Freitag zu streiken. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten. Durch eine bessere Bezahlung würden die Berufe wieder attraktiver und somit der Fachkräftemangel beseitigt, begründet die Gewerkschaft den Streikaufruf. ver.di fordert. 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.