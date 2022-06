Keine Auswirkungen der Flugsicherungsstörung am Bodensee-Airport

Der Flugverkehr am Bodensee-Airport in Friedrichshafen ist am Mittwochmorgen nicht von den technischen Problemen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) betroffen gewesen. Das bestätigte eine Sprecherin der DFS auf SWR-Anfrage. Die Maschine Richtung Frankfurt war am frühen Morgen planmäßig in Friedrichshafen gestartet. Die technischen Probleme bei der DFS hatten zu Einschränkungen im Flugverkehr über weiten Teilen Deutschlands geführt. Die Störung war gegen 9 Uhr behoben. Der Grund dafür sei ein Softwareproblem im Kontrollcenter Langen gewesen, heißt es. Die DFS überwacht den Flugraum über Deutschland.