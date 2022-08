per Mail teilen

In Achstetten (Kreis Biberach) hat im ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl keiner die absolute Mehrheit erreicht. Insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten traten an.

Die meisten Stimmen bekam bei der Bürgermeisterwahl in Achstetten mit über 35 Prozent Dominik Scholz (CDU) vor Nathalie Musto (parteilos), die knapp 33 Prozent der Stimmen erhielt. Auf Rang drei landete Babette Kuhndörfer (ebenfalls parteilos) mit knapp 19 Prozent. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten liegen weit dahinter.

Die Stimmenverteilung nach dem ersten Wahlgang in Achstetten. Pressestelle Screenshot Homepage der Gemeinde Achstetten

Lange gab es keinen Bewerber in Achstetten

Bei der Bürgermeisterwahl traten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an. Lange sah es so aus, dass es überhaupt keine Bewerberinnen und Bewerber für den Posten geben würde. Deshalb warb die Stadt massiv für die Wahl. Mit Erfolg: Am Ende der Bewerbungsfrist hatten insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht, zwölf wurden letztendlich zur Wahl zugelassen.

Der zweite Wahlgang findet am 4. September statt.