Hochzeit mit Schnapszahl - am Bodensee sind noch Termine frei

Für Trauungen am 2.2.2022 oder 22.2.2022 gibt es am Bodensee und in Oberschwaben bisher nur verhaltene Nachfrage in den Standesämtern. Der Schnapszahl-Termin 12.2.2022 hingegen ist begehrt.

So liegen beispielsweise in Friedrichshafen für den 2.2.2022 erst zwei und für den 22.2.2022 acht Reservierungen für eine Trauung vor. Damit sei man nicht ausgebucht, so eine Sprecherin der Stadt. Grund sei wohl, dass die Schnapszahlen auf einen Mittwoch und Dienstag fielen. Unter der Woche werde nicht so gerne Hochzeit gefeiert. Nur 12.2.2022 ist begehrter Hochzeitstag Das bestätigt auch eine Standesbeamtin aus Ravensburg: Auch hier gebe es am 2.2. und 22.2. noch freie Termine, dagegen sei der Samstag, der 12.2.2022, schon lange voll belegt. Auch die Standesämter in Biberach und Konstanz haben noch freie Schnapszahl-Termine. Das ergab eine SWR-Umfrage. In Konstanz hätte man bei einem Ansturm auch Trauungstermine auf der Insel Mainau angeboten, so eine Sprecherin. Dies sei aber nicht nötig.