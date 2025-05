Kaum Handyempfang in Großholzleute

per Mail teilen

Telefonieren überall, das wollen alle seit es Handys gibt. Doch es gibt immer noch Ortschaften mit kaum oder gar keinem Empfang. Eine davon ist Großholzleute bei Isny im Allgäu.

In dem kleinen Ort Großholzleute bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) gibt es beinahe keinen Handyempfang. Der 1.400 Einwohner-Ort gehört zu den Ortschaften, die nicht durch das Mobilfunknetz abgedeckt sind. Die Anbieter versprechen eine Netzabdeckung von 98 Prozent. Allein, in Großholzleute spüren die Menschen davon wenig. Wer telefonieren will, muss sich oft ein Netz suchen.

Ich muss an den Kreisverkehr gehen, zum Telefonieren.

Probleme für Verantwortliche in Großholzleute

Dass die Einwohner nicht erreichbar sind, bringt laut Ortsvorsteher zahlreiche Probleme mit sich. Wenn etwa ein Vereinsfest ansteht, müsse das organisiert werden. Dazu gehöre heutzutage die Erreichbarkeit per Handy. "Das ist eine schwierige Situation", sagt Ortsvorsteher Rainer Leuchtle. "Da müssen jetzt die Mobilfunkanbieter nachlegen."

Rainer Leuchtle, der Ortsvorsteher von Großholzleute, sucht immer wieder nach Netz im Ort. SWR Bernhard Hentschel

Gespräche mit Mobilfunkanbieter ohne Ergebnis

Die Menschen in Großholzleute hatten eigentlich schon gehofft, dass das Problem geklärt sei. Denn vor einigen Jahren wurde ein Vertrag mit einem Mobilfunkanbieter unterschrieben. Doch der Sendemast steht immer noch nicht. Man befinde sich in einem frühen Projektstadium, so der Betreiber.

Den Menschen bleibt nichts übrig, außer zu warten - auf Handyempfang im Ort.