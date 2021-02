Ein Unbekannter hat in Aach-Linz, einem Ortsteil von Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), eine Katze mit Diesel übergossen. Eine Anwohnerin entdeckte das Tier, das sich laut Polizei in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand, und brachte es zum Tierarzt. In der Vergangenheit habe es schon einmal einen ähnlichen Fall in dem Ort gegeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.