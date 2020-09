Für mehr Rechte von Frauen in der Kirche wollen Katholikinnen am Sonntag in Friedrichshafen demonstrieren. Die Initiative "Maria 2.0" hat zu einer Kundgebung am Nachmittag (16:30 Uhr) aufgerufen. An der Situation von Frauen in der katholischen Kirche habe sich nichts geändert. Sie dürften nach wie vor nicht Diakonin oder Priesterin werden, so die Kritik. Im Bistum Rottenburg-Stuttgart sind an mehreren Orten Aktionen geplant.