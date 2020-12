Die Katamaran-Reederei schränkt wegen des Lockdowns den Fahrbetrieb zwischen Friedrichshafen (Bodenseekreis) und Konstanz ab kommenden Samstag erneut drastisch ein. Dann gibt es montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei am Abend. An den Wochenenden, an Heilig-Abend, den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester fährt der Katamaran nicht.