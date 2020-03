Der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen schränkt wegen des Coronavirus seinen Fahrplan ein. Ab Freitag (20.3.) fahren die Schiffe nur noch im Zweistundentakt. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt. Ab kommenden Montag fährt der Katamaran montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei Fahrten am Nachmittag und Abend. In Konstanz startet der Katamaran um 7 Uhr 02 und 9 Uhr 02 sowie um 17 Uhr 02 und 19 Uhr 02. Ab Friedrichshafen fährt der Katamaran um 6 Uhr 02 und 8 Uhr 02, nachmittags um 16 Uhr 02 und 18 Uhr 02.