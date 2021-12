Der an Heiligabend so beliebte Kartoffelsalat mit Würstchen ist im Bodenseekreis deutschlandweit am teuersten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Preise für die Zutaten verglichen. Die kosten im Bodenseekreis 6,24 Euro –in Magdeburg nur knapp fünf Euro. Allerdings hat das Institut in den Warenkorb Mayonnaise und Gewürzgurken gepackt – und diese Art Kartoffelsalat kommt im Bodenseekreis wohl eher selten auf den Tisch.