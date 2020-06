Die Sanierung der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof trifft in der Region Bodensee-Oberschwaben die Karstadt-Filiale in Singen. Die Filiale in Konstanz ist laut Unternehmen nicht bedroht.

Das bestätigte die Gewerkschaft Verdi. In einer Betriebsversammlung am Freitag wurden die rund 80 Mitarbeiter von Karstadt in Singen (Kreis Konstanz) darüber informiert. Sie sollen mindestens sechs Monate lang in einer Transfergesellschaft beschäftigt und weiterqualifiziert werden. Gleichzeitig kündigte Verdi-Sprecher Markus Klemt an, die Gewerkschaft werde die Schließung des Kaufhauses nicht hinnehmen. "Für uns beginnt jetzt erst richtig der Widerstand. Wir werden Netzwerke schließen mit der Stadt, den Bundestagsabgeordneten, und werden für den Erhalt dieses Hauses kämpfen, weil uns die Gründe, warum es Singen treffen muss, nicht bekannt sind." Markus Klemt, Sprecher der Gewerkschaft Verdi, Bezirk Südbaden-Schwarzwald OB Häusler unterstützt Mietsenkung Der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU) bedauerte gegenüber dem SWR die Schließung der Filiale. Er habe mit dem Eigentümer des Karstadt-Gebäudes gesprochen. Dieser habe Galeria Karstadt Kaufhof eine deutliche Mietreduzierung angeboten. Die Stadt Singen hofft, damit die Schließung noch abwenden zu können. "Das ist ein Fünkchen Hoffnung, weil ich natürlich nicht weiß, wie die Strategie von Karstadt ist und was das Unternehmen dazu bewegt, seine Häuser deutlich zu reduzieren." Bernd Häusler, Oberbürgermeister von Singen Galeria Karstadt Kaufhof will insgesamt in Baden-Württemberg fünf und bundesweit 62 der 172 Filialen schließen.