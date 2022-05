An der Karrenseilbahn in Dornbirn in Vorarlberg steht die Herbstrevision an. Bis zum 18. November ist deshalb die Seilbahn außer Betrieb, auch das Panoramarestaurant ist geschlossen. Wie es in einer Mitteilung der Dornbirner Seilbahn AG heißt, finden in den kommenden Tagen unter anderem Instandhaltungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen statt.