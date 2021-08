Übernachten in der Kapelle - Kraftort in Öhningen-Schienen

SWR-Reporterin Tina Löschner hat auf ihrer Tour von Bett zu Bett am Donnerstag eine geradezu einmalige Übernachtungsmöglichkeit entdeckt. In Öhningen-Schienen kann man in der Ferienwohnung von Georg Maier, einer ehemaligen Kapelle, Urlaub machen.