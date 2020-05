Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird kritisiert, weil bei einem Termin im Kleinwalsertal die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Ein Abgeordneter will sogar Anzeige erstatten.

Kurz war im Kleinwalsertal, um über die lang ersehnte Grenzöffnung zu Deutschland am 15. Juni und die Lockerungen ab Samstag zu reden. Mit dabei war Vorarlbers Landeshauptmann Wallner. Aber viele Schaulustige waren so euphorisch über den Besuch, dass Abstandsregeln nicht mehr eingehalten wurden.

Scharfe Kritik von der Opposition

Das kritisierte die Opposition in Vorarlberg am Donnerstag scharf. "Viele in Österreich fragen sich, warum sie sich weiterhin an Hygiene-Regeln halten sollen, wenn es nicht einmal der Kanzler und der Vorarlberger Landeshauptmann tun", schreibt der Chef der Voralberger SPÖ, Martin Staudinger, auf der Internetseite der Partei.

Die beiden würden sich nicht an ihre eigenen Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie halten, stattdessen ließen sie sich bejubeln und badeten in der Menge, so die Kritik weiter.

Dutzende Schaulustige waren gestern zu dem Besuch des Bundeskanzlers im Kleinwalsertal unter freiem Himmel gekommen. Kanzler Kurz und Landeshauptmann Wallner wollten sich bei den Bewohnern für ihr Durchhaltevermögen bedanken. Sie waren wegen der coronabedingten Grenzschließungen wochenlang abgeschnitten gewesen, denn das Kleinwalsertal ist nur Deutschland zu erreichen. Mittlerweile gibt es Lockerungen und am 15. Juni sollen die Grenzen dann komplett öffnen.

1,5 Meter Abstand - keine Chance

Vergeblich soll der Bundeskanzler immer wieder auf die Abstandsregeln hingewiesen haben. Aber die Besucher hielten sich nicht daran, wie Bilder zeigen, und standen dicht gedrängt um den Kanzler. Die NEOS wollen Sebastian Kurz sogar anzeigen. Ihr Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn kündigte das in den Sozialen Medien an. Das sei unglaublich, schreibt er weiter auf Twitter, Künstler oder Wirte müssten sich über die Hygienebstimmungen und Abstandsregeln den Kopf zerbrechen. Bundeskanzler Sebastian Kurz gilt als Hardliner was die Corona-Schutzmaßnahmen angeht. In Österreich wurden Restaurants, Hotels und Geschäfte besonders früh geschlossen, schon seit Anfang April gilt in Österreich eine Maskenpflicht.