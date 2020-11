Am Donnerstag haben sich an der Universität Konstanz in einer internen Veranstaltung eine Kandidatin und ein Kandidat für die Wahl zum Rektor vorgestellt. Die beiden wurden vorausgewählt. Insgesamt gab es 17 Bewerber. Die Findungskommission der Universität Konstanz arbeitet seit dem Frühsommer an einem Wahlvorschlag. Gewählt wird die neue Rektorin oder der neue Rektor vom Universitätsrat und Senat in einer gemeinsamen Sitzung Anfang Dezember. Die bisherige Rektorin Kriegelstein war nach zweijähriger Amtszeit zur Universität Freiburg gewechselt.