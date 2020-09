Der 49-jährige Konstanzer Uli Burchardt ist seit acht Jahren Oberbürgermeister der größten Stadt am Bodensee. Er ist studierter Förster und Unternehmensberater.

Parteizugehörigkeit und Unterstützer

Uli Burchardt ist CDU-Mitglied, bezeichnet sich aber als unabhängigen Kandidaten. Er wird von den Konstanzer Gemeinderatsfraktionen der CDU, der Freien Wähler (FWK) und der FDP unterstützt. Ehrenamtlich ist der 49-Jährige Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag des Landkreises Konstanz. Zudem ist er unter anderem Mitglied bei Attac, beim ADFC und bei Amnesty International.

Seine Ziele für Konstanz

Ganz oben auf Burchardts Wahlprogramm stehen die Punkte "bezahlbarer Wohnraum", "nachhaltige Entwicklung" und "starke Wirtschaft".

"Mein Ziel für 2028: Machen wir Konstanz zu einer der nachhaltigsten Städte Deutschlands. Zu einem Lebensraum für Mensch und Natur, ökologisch, wirtschaftlich und sozial ausgewogen. Die Stadt der Zukunft. Gemeinsam mit den Menschen und den Unternehmen in Konstanz. Konsequent statt radikal." Uli Burchardt

Unter anderem will der 49-Jährige die nachhaltige Entwicklung der Stadt Konstanz an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausrichten. Nachhaltige Entwicklung sei mehr als Klimaschutz und Ökologie. Burchardt möchte gemeinsam mit der Entwicklung eines neuen Stadtentwicklungsplans STEP 2035 alle 17 Nachhaltigkeitsziele für Konstanz überprüfen und, wo nötig, nachjustieren.

Seine bisherigen Stationen

Uli Burchardt ist 1971 in Konstanz geboren, ausgebildeter Landwirt und studierter Förster. Viele Jahre war er in der Geschäftsführung eines Unternehmens und in der Unternehmensberatung. Er lebt mit seiner Partnerin und drei Kindern in Konstanz. Nach eigenen Angaben fährt er gern Rennrad, mag Musik von Bach bis Techno und kocht gern. Seit acht Jahren ist er Oberbürgermeister der Stadt Konstanz.