Der 57-jährige Jury Martin ist im Konstanzer Stadtteil Paradies geboren und aufgewachsen. Der gelernte Schlosser und Diplomingenieur (FH) in Raumfahrttechnik ist heute selbständig.

Parteizugehörigkeit und Unterstützer

Jury Martin bezeichnet sich selbst als überparteilich und unabhängig und als "streitbaren Demokraten". Nach eigener Aussage hat er keine Spendengelder für seine Kandidatur angenommen.

Seine Ziele für Konstanz

Der 57-jährige Diplomingenieur will sich unter anderem für mehr soziale Gerechtigkeit im Wohnungsbau einsetzen, für mehr Sozialwohnungen und neue Bauflächen, damit die Mieten spürbar sinken. Auch für sich persönlich schreibt er sich Gerechtigkeit auf die Fahne: Wird er Oberbürgermeister, möchte er die Hälfte seiner monatlichen Einnahmen im Amt für wohltätige Zwecke spenden.

"Wer Geld zur Unterstützung annimmt, ist irgendwie verpflichtet, etwas zurückzugeben." Jury Martin

Martin will Unsinn dort beenden, wo seiner Ansicht nach viel zu lange nichts oder nur das Falsche gemacht wurde. Als Beispiele führt er zahlreiche Plätze in der Stadt an, die Konstanz nicht gerade von seiner besten Seite zeigten: das Konzil, die Fußgängerbrücke über die Gleise, die Verlängerung der Bodanstraße, der Eingang am Bahnhofsvorplatz und die Marktstätte.

"Mein Ziel ist eine andere Richtung, denn weiter so ist keine Alternative." Jury Martin

Seine bisherigen Stationen

Jury Martin ist 1963 in Konstanz-Paradies geboren. Nach einer Ausbildung zum Schlosser wechselte er 1988 zum Studium der Raumfahrttechnik nach Aachen und kehrte Ende 1997 nach Konstanz zurück. Am Bodensee war er danach für verschiedene Firmen als Projektingenieur tätig, bevor er sich 2016 mit einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig machte. Er ist verheiratet.