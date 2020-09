Der 53-jährige Andreas Matt aus Freiburg ist Diplom-Betriebswirt (FH). Er arbeitete zehn Jahre bei den Stadtwerken Konstanz, später in Istanbul. Seit März 2020 lebt er wieder in Konstanz.

Parteizugehörigkeit und Unterstützer

Andreas Matt nennt sich selbst "parteilos, frei und unabhängig und somit nicht an Parteibücher und Spender gebunden". Er sei allen Konstanzer*innen gleich verpflichtet, schreibt der 53-Jährige auf seiner Homepage.

Seine Ziele für Konstanz

Als Oberbürgermeister möchte Matt sich für ein ökologisch vorbildliches und ökonomisch erfolgreiches Konstanz stark machen. Er wolle Konstanz gestalten, schreibt er.

"Konstanz ist eine Stadt, in der vieles nur noch verwaltet und, aufgrund fehlender Kommunikation, Information und Offenheit, gravierende Fehlentscheidungen getroffen wurden. In Konstanz steckt noch viel mehr Potenzial – deshalb müssen wir vom Verwalten wieder zum Gestalten kommen." Andreas Matt

Bildung, Wirtschaft und Klima sind Themen, die sich durch das Programm von Andreas Matt ziehen. Er möchte die Studierenden stärker in das städtische Leben einbinden. Auch für die Schulen hat er Pläne – dort sieht er in der Digitalisierung eine große Baustelle. Schnelles und stabiles Internet, mehr Glasfaser und ein leistungsstarkes Mobilnetz, das seien wichtige Säulen, um in Zukunft attraktive Unternehmen in die Region zu ziehen. Aber Wirtschaft und Klima müsse zusammen gedacht werden, um eine stabile Wirtschaft mit einer klimaneutralen Stadtentwicklung zu vereinbaren.

Seine bisherigen Stationen

1967 in Freiburg geboren, ging es für Andreas Matt 1994 nach Konstanz. Hier arbeitete er eigenen Angaben zufolge für verschiedene Familienunternehmen in der Region und war zehn Jahre für die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee tätig. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Konstanz zog es ihn Ende 2005 nach Istanbul. Dort machte er sich selbstständig und begleitete Unternehmen dabei, sich auf dem türkischen Markt zu etablieren. Seit März 2020 lebt Matt wieder in Konstanz. Er ist Vater von zwei Töchtern im Alter von 8 und 25 Jahren. Derzeit ist Andreas Matt als Beirat in der Firma "ISG Personalmanagement" tätig.