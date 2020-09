Andreas Hennemann ist 39 Jahre alt. Der Rechtsanwalt wünscht sich nach eigenen Angaben eine Stadt, in der jeder Platz hat, in der Klimaschutz in allen Bereichen selbstverständlich gelebt wird und in der Kultur lebendig ist.

Parteizugehörigkeit und Unterstützer Andreas Hennemann ist SPD-Mitglied, weil ihn, wie er sagt, die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität beruflich wie privat antreiben. Die Konstanzer SPD hat ihm ihre Unterstützung zugesagt. Seine Ziele für Konstanz Ganz oben auf Hennemanns Wahlprogramm stehen die Punkte "Freiräume", "Klima und Umwelt" und "Wohnen". Unter anderem will sich der 39-Jährige für ein "Grünes Band" einsetzen. Dabei handelt es sich um eine zusammenhängende Grünfläche, die aus Hochbeeten, hängenden Gärten, begrünten Fassaden und aus Bäumen und Sträuchern bestehen soll. Das Band soll sich durch die ganze Stadt ziehen, von der Laube über den Sternenplatz nach Wollmatingen, Dettingen, Wallhausen, Dingelsdorf, Oberdorf und Litzelstetten bis nach Staad und Allmannsdorf. Die Fläche soll, so Hennemann, Lebensraum und Freiräume für alle bieten, von der Biene bis zum Menschen. "Alle Menschen im Blick, dies ist mein Ansporn und mein Amtsverständnis." Andreas Hennemann Seine bisherigen Stationen Andreas Hennemann ist 1980 in Lörrach geboren und in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen. Er hat an der Universität Konstanz Rechtswissenschaften studiert und arbeitet seit 2016 in der Kanzlei Rechtsanwälte Rohrer & Kollegen, überwiegend als Fachanwalt für Strafrecht sowie als Betreuer. Hennemann wohnt seit Beginn seines Studiums in Konstanz. Er ist verheiratet und singt im "Chorohnenamen" Bass. Zudem ist er Mitglied im Arbeitskreis Forum Altenhilfe und war bis 2020 zweiter Vorsitzender des Tierschutzvereins Konstanz und Umgebung.