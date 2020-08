Am 27. September wird in Konstanz ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Landeszentrale für politische Bildung BW bietet dazu gemeinsam mit dem SWR einen Kandidat-O-Mat an.

Zur Oberbürgermeisterwahl in Konstanz tritt Amtsinhaber Uli Burchardt wieder an. Vier weitere Kandidaten haben bisher ihr Interesse bekundet. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW) und der SWR bieten zur Orientierung, in Anlehnung an den auf Landes- und Bundesebene eingesetzten Wahl-O-Mat, einen Kandidat-O-Mat an. Das ist ein Online-Angebot, mit dem Wähler ihre Positionen zu lokalpolitischen Fragen mit denen der Kandidaten vergleichen können.

Wie funktioniert der Kandidat-O-Mat?

Rund 30 Thesen werden beim Kandidat-O-Mat erfasst. In den Thesen geht es um für die Stadt Konstanz wichtige Themen wie Familie, Bildung und Verkehr, etwa: "Der ÖPNV im Stadtgebiet soll an Wochenenden kostenlos sein." Zu diesen Thesen werden die Standpunkte aller Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl eingeholt und in den Kandidat-O-Mat eingespeist. Konstanzer können dann im Internet ihre Meinung zu diesen Themen eingeben. Der Kandidat-O-Mat errechnet die Übereinstimmungen mit den verschiedenen Kandidaten. Das Ergebnis ist keine Wahlempfehlung, sondern eine Information.

Junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren gesucht

Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Die Thesen für den Konstanzer Kandidat-O-Mat entwickelt eine Redaktion aus interessierten Jugendlichen und Politik-ExpertInnen. Gesucht werden dafür junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren. Sie müssen keine besonderen politischen Vorkenntnisse haben, sondern sollten neugierig sein und Lust haben, gemeinsam mit anderen die Thesen für den Kandidat-O-Mat zu erarbeiten. Wegen der Corona-Pandemie wird es dazu einen digitalen Redaktionsworkshop am Dienstag, den 21., und Mittwoch, den 22. Juli, geben. Die Teilnahme ist online. Hier geht es zur Anmeldung.

Konstanzer Bürger können Thesen-Vorschläge einreichen

Auch Konstanzer Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge für Thesen zur Konstanzer Oberbürgermeisterwahl einreichen. Diese sollten keine allgemeinen politischen Willensbekundungen, sondern mögliche konkrete politische Maßnahmen abbilden, die vorwiegend im Entscheidungsbereich des Gemeinderats und/oder des Oberbürgermeisters liegen. Thesenvorschläge können an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: freiburg@lpb.bwl.de.