Kirchgänger müssen sich auch in der Region auf teils kalte Gottesdienste einstellen. Grund sind die Lüftungsvorschriften aufgrund der Corona-Pandemie, so die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vor allem in historischen Kirchen kann es im Herbst und Winter zu Luftverwirbelungen kommen, wenn kalte Luft von draußen auf Luft in beheizten Kirchenräumen trifft. Und das könnte die Übertragung des Corona-Virus erleichtern. Die Diözese empfiehlt daher - außer bei Fußboden- oder Strahlungsheizungen - eine halbe Stunde vor der Messe nicht mehr zu heizen und während des Gottesdienstes nicht zu lüften. Danach soll wieder intensiv gelüftet werden, soweit möglich. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte dabei 50 bis 60 Prozent betragen. Denn zu trockene Luft begünstigt die Ausbreitung des Virus ebenfalls und könnte Kirchen-Inventar wie Figuren und Gemälde beschädigen.