Kaltbrunn liegt im Hinterland zwischen Konstanz und Radolfzell, mitten im Grünen, am Rande des Bodanrücks. In unserer Reihe "Ungewöhnliche Ortsnamen" haben wir uns in dem kleinen Ort, der zur Gemeinde Allensbach gehört, umgesehen.

Auf dem Gewann "Rebbau" werden seit Jahrhunderten Reben angebaut. Heute wächst die 1983 gezüchtete Traubensorte Souvenir gris auf dem alten Weinberg. SWR Esther Leuffen Brunnen am Rathaus SWR Esther Leuffen Brunnen im Dorfkern. SWR Esther Leuffen Kaltbrunn hat seine Brunnen schön bepflanzt. SWR Esther Leuffen Das Wappen von Kaltbrunn weist auf das Territorium des Bischofs von Konstanz und des Klosters Reichenau hin. Die Reben in der Mitte gehen auf die lange Tradition des Weinbaus in Kaltbrunn zurück. SWR Esther Leuffen Dorf mit sehr langer Geschichte. SWR Esther Leuffen Das Kaltbrunner Storchenpaar hat mitten im Dorf auch dieses Jahr wieder drei Junge ausgebrütet. Jedes Jahr kommten die gleichen Störche nach Kaltbrunn. Anhand der Beringung hat man aber festgetellt, dass sie getrennt überwintern: Er bleibt im Winter im Nachbarort Möggingen, die Störchin fliegt aber immer ins warme Afrika. SWR Esther Leuffen