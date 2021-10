350 Kilogramm Kaffee aus Italien geschmuggelt

per Mail teilen

Auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) haben Zollbeamte einen größeren Kaffeeschmuggel aufgedeckt. Laut Mitteilung fanden sie bei einer Kontrolle 350 Kilogramm Kaffee im Lieferwagen eines 50-jährigen Italieners. Der Mann gab an, Serviceleistungen für Kaffeemaschinen in Deutschland durchzuführen und nebenbei Kaffee zu verkaufen. Da er für die gewerbliche Einfuhr von Kaffee keine Erlaubnis hatte, musste er Kaffeesteuer in Höhe von 390 Euro nachzahlen. Dazu kam eine Strafe von 1.000 Euro.