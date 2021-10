Kässbohrer hofft auf eine erfolgreiche Wintersaison

per Mail teilen

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG hofft auf einen guten Winter. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hatte das Unternehmen unter der Corona-Pandemie und der ausgefallenen Wintersaison zu leiden.

In vielen Skigebieten ging im vergangenen Winter nicht viel. Deswegen waren Kässbohrer Pistenbullys nicht gefragt. Diese sind jedoch ein wichtiger Geschäftsbereich des Unternehmens in Laupheim (Kreis Biberach). Der Umsatzeinbruch lag im zurückliegenden Geschäftsjahr bei 30 Prozent, sagte eine Sprecherin dem SWR. Jetzt hofft das Laupheimer Unternehmen genauso wie die Bergbahnbetreiber, dass in den Bergen wieder Wintersport möglich ist.

Zurückhaltung bei Kauf von Pistenbullys

Für Kässbohrer bedeute das aber noch keine Entspannung, heißt es seitens des Unternehmens. Denn die Bergbahnbetreiber würden sich derzeit mit Investitionen und damit auch beim Kauf von Pistenbullys zurückhalten. Kässbohrer beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit 650 Mitarbeiter, 450 davon in Laupheim. Stellen seien trotz der Krise aber nicht abgebaut worden.