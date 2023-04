Die Minustemperaturen in der Nacht sind laut Experten derzeit nicht gefährlich für die Obstblüte am Bodensee. Kritisch wird es erst, wenn es mit Beginn der Apfelblüte in etwa zwei Wochen Frost gibt.

Die Kälte hält die Obstblüte am Bodensee und in Oberschwaben derzeit noch etwas zurück, die Blüte ist später dran als im vergangenen Jahr. Die Obstplantagen müssten deswegen noch nicht vor Frost geschützt werden, so Manfred Büchele vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Bavendorf (Kreis Ravensburg).

Im vergangenen Jahr hätten die Obstbäume zu früh geblüht, so Büchele. Die Frostschäden hielten sich aber in Grenzen. Tendenziell setze die Blüte seit 20 Jahren immer früher ein.

Derzeit blühen am Bodensee auf den Obstplantagen schon die Aprikosenbäume. Auch die ersten weißen Kirschblüten sind zu sehen.

Blühende Aprikosenbäume in Konstanz am Bodensee. SWR Stefanie Baumann

Apfelblüte beginnt erst in zwei Wochen

Der entscheidende Termin für die Obstblüte in der Region steht in knapp zwei Wochen an: Dann beginnt die Apfelblüte, die wichtigste Obstsorte am Bodensee. Zur gleichen Zeit blühen auch Zwetschge und Birne. Sollte es dann nachts Minusgrade geben, könnte es laut Kompetenzzentrum zu deutlich mehr Schäden kommen.