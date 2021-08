Satellitenexperten von Airbus Defence and Space haben in Immenstaad am Bodensee ihre Arbeiten an der Raumsonde Juice abgeschlossen. Die Raumsonde war 12 Monate im Integrationszentrum. Die Airbus-Mitarbeiter installierten wissenschaftliche Instrumente, Bordcomputer, Navigationssensoren und vieles mehr. Ob alles funktioniert, wird in den kommenden Monaten unter Weltraumbedingungen in Noordwijk in den Niederlanden getestet. Juice soll sich im kommenden Jahr auf die 600 Millionen Kilometer lange Reise zum Jupiter machen.